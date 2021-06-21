Федецкий: «Выход в плей-офф – минимальная цель для сборной Украины»

Но не нужно сильно забегать наперед

Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, чего он ждет от предстоящей игры национальной команды со сборной Австрии, где будет разыграна путевка в плей-офф турнира:

«Невыход из группы? Я такой вариант даже не рассматриваю. Понятно, что это футбол и произойти может все, что угодно. Однако я с позитивными чувствами жду поединка с австрийцами. Тот футбол, который демонстрирует команда Андрея Шевченко позволяет говорить о том, что мы можем и должны попасть в плей-офф чемпионата Европы. Выход в плей-офф – это минимальная цель, которой ждут от сборной Украины. Но об этом давайте поговорим после матча с австрийцами. Все нужно делать постепенно, не бежать впереди паровоза… Ни в коем случае нельзя играть на удержание счета. Да, в предстоящем матче результат стоит во главе угла, но нужно действовать с горячим сердцем и холодной головой. Нужно постараться подойти к поединку в хорошем психологическом состоянии. Мы сейчас на пороге исторического момента».

Уже сегодня украинцы сразятся с австрийцами за выход в 1/8 Евро-2020, где их уже ждет сборная Италии. Украину устраивает даже ничья, но команда будет играть только на победу.

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Андрей Шевченко огласил заявку на сегодняшний поединок.