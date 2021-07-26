Федорчук: «Объективно – Швеция сильнее»
Федорчук: «16 клубов в УПЛ – только на пользу»
Хавбек «Руха» считает, что от этого выиграет украинский футбол
Валерий Федорчук / Фото: ФК Рух
Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук высказался о расширении УПЛ до 16 команд. Его слова приводит пресс-служба львовского клуба.
«В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу.
Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон».
Напомним, в 1-м туре УПЛ «Рух» проиграл «Металлисту-1925» (1:2).
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