Федорчук: «Объективно – Швеция сильнее»

Множество игроков соперника выступают в топ-5 чемпионатах

Олег Федорчук / фото - FootBoom

Бывший наставник «Таврии» Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от матча Швеция – Украина в рамках плей-офф Евро-2020:

«Швеция имеет очень сбалансированную игру и хороший состав. Хорошо, что на турнире нет Ибрагимовича и некому тянуть одеяло на себя. Если отбросить эмоции, то в футбольном плане у нас шансы небольшие. Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит. Может, конечно, вмешаться фарт, расслабленность соперника и другие факторы, но объективно – Швеция сильнее».

Несмотря на разницу в классе на многих позициях, в плей-офф, где судьба противостояния решается в одном матче, шансы всегда 50 на 50. Тем более, у Украины было больше времени что бы отдохнуть и подготовиться к матчу, так что подопечные Андрея Шевченко точно смогут дать достойный бой.

Напомним, в общую группу вернулся Роман Яремчук.