Тренер турецкого гранда попросил боссов клуба купить Ярмоленко
Федорчук: «Возможно Ярмоленко согласится на аренду во второй английский дивизион»
В Лондоне не особо рассчитывают на украинца
9 августа 22:14
Андрей Ярмоленко / фото - Znaj
Украинский тренер Олег Федорчук рассказал о положении вингера Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме»:
«Ярмоленко - специфический футболист. Никто не скажет, это полузащитник или классический нападающий. Никто не знает, где он сыграет лучше. Не каждый тренер рискнет взять такого исполнителя. Плюс старые беды Андрея - травматизм и высокая зарплата.
Добавьте сюда возраст. Есть вероятность, что он досидит в «Вест Хэме» до окончания контракта. Возможно, согласится на аренду в первую лигу Англии. Там высокий уровень футбола».
Текущее соглашение украинца с «молотобойцами» истекает летом следующего года. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не рассчитывает на игрока, и считает оптимальным вариантом продажу за 2-3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что тренер турецкого гранда попросил купить Ярмоленко.
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