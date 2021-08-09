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Федорчук: «Возможно Ярмоленко согласится на аренду во второй английский дивизион»

В Лондоне не особо рассчитывают на украинца
Футбол Украинские легионеры
9 августа 22:14
Федорчук: «Возможно Ярмоленко согласится на аренду во второй английский дивизион»
Андрей Ярмоленко / фото - Znaj

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал о положении вингера Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме»:

«Ярмоленко - специфический футболист. Никто не скажет, это полузащитник или классический нападающий. Никто не знает, где он сыграет лучше. Не каждый тренер рискнет взять такого исполнителя. Плюс старые беды Андрея - травматизм и высокая зарплата.

Добавьте сюда возраст. Есть вероятность, что он досидит в «Вест Хэме» до окончания контракта. Возможно, согласится на аренду в первую лигу Англии. Там высокий уровень футбола».

Текущее соглашение украинца с «молотобойцами» истекает летом следующего года. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не рассчитывает на игрока, и считает оптимальным вариантом продажу за 2-3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что тренер турецкого гранда попросил купить Ярмоленко.

Источник: Gazeta.ua Павел Харченко
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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