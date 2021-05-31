Федык: «90% игроков «Руха» прогрессировали за этот год»

Иван Федык / фото - Рух Львов

Наставник львовского «Руха» Иван Федык на официальном канале «Руха» в Youtube рассказал о прошедшем сезоне:

Первое – результат. Без него нет ничего. Как бы ты классно не играл, без результата нет ничего. По результату мы вряд ли могли достичь большего, учитывая переходный сезон и тяжелый календарь, как стартовали. 10-е, 8-е место – особой разницы не вижу. Хотелось в последнем матче выиграть и занять 7-е место.

Второе – развитие молодых футболистов. Думаю, на 40-50% выполняем, движемся в направлении философии клуба. Дебютировали в УПЛ игроки 2000 года рождения и младше, таких было 12 футболистов.

Дебютировали и футболисты старше – Кухарук, Гагун. Они не выходили с нами в УПЛ, но дебютировали в нашем составе. Важно, что развиваем не только молодых, но и опытных футболистов.

Считаю, 90% наших игроков прогрессировали за этот год. Начиная от Бандуры, который никогда так не играл ногами, как в этом сезоне. Заканчивая Варфоломеевым, о котором никто не знал год назад. За ним стоит следить.

Третье – качество игры. Движемся не только к тому, чтобы молодые выходили и показывали какой-то результат, а чтобы была игра интересной. Самое главное – чтобы футболисты получали удовольствие».