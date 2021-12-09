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Тема дняФеерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
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Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году

Форвард «Миная» приковывает к себе внимание с февраля
Футбол Украинская Премьер-лига
19:32
Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году Тема дня

Какие ассоциации у вас возникают при упоминании имени и фамилии форварда «Миная» Евгения Селезнева? Возможно, год назад они были бы совсем другими, ведь несмотря ни на что, Селезнев – один из сильнейших форвардов независимой Украины. И он доказал это яркой карьерой в «Днепре» и «Шахтере».

Тем не менее, 36-летний нападающий успел знатно начудить в 2021-м году и сейчас уверенно занимает пальму первенства среди самых скандальных украинских футболистов. Возможно, даже похлеще сладкой парочки – Артема Милевского и Александра Алиева.

Февраль 2021-го года. Селезнев отстранен от тренировок с «Колосом».

Футболист покинул расположение «Колоса» на сборах в Турции и вернулся в Киев. Селезнев трижды нарушал режим в команде. Дважды его простили, а на третий раз терпение руководства лопнуло.

Затем сообщалось, что форвард прибыл на контрольный матч «Колоса» против «Руха» из Бреста в состоянии алкогольного опьянения.

Затем «Колос» все объяснил на официальном уровне:

«Вчера интернет-ресурсы взорвались новостью об отчислении Евгения Селезнева из нашего клуба. Чтобы остановить спекуляции и слухи по этому поводу, сообщаем следующее: Евгений Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах.

В контрольной игре с брестским «Рухом», которая состоялась 31 января в городе Белек, Селезнев участия не принимал. В тот же день он улетел в Киев. Больше информации, а также комментарии руководства клуба по поводу этой ситуации ожидайте на нашем сайте в ближайшее время».


Затем стало известно, что президент «Колоса» Андрей Засуха не берет трубку, когда ему звонит Селезнев.

А через несколько дней Селезнев был исключен из заявки клуба в УПЛ.

Затем главный тренер «Колоса» Руслан Костышин не выдержал и признался общественности:

«Тяжело об этом говорить, потому есть такой момент, когда нельзя разглашать, когда все должно остаться в семье. Женя – парень такой... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось.

Тут эти разбирательства – был он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим – это не в первый раз. Женя раньше делал серьезные результаты – наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет.

Тут все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но и появилась шаткая ситуация в дисциплине».


В итоге, Селезнев покинул «Колос» и ситуация немного замялась. Летом 36-летний форвард перешел в «Минай», в надежде таки побить рекорд Сергея Реброва – лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины. Новая команда, большой стимул. Но Селезнев вновь больше думал не о футболе. А скандалов стало только больше. Зимнон изгнание из «Колоса» не стало уроком для форварда.

Июль, 2021-го года. Селезнев заявляет, что не будет общаться с журналистами полгода.

«Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция. Хочу поблагодарить президента «Миная» и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде».

А затем нарушает это обещание много раз.

Август, 2021-го года. Селезнев оскорбил игрока «Александрии».

Во время перерыва у Селезнева возник конфликт с игроком «Александрии» Владиславом Бабогло и одним из членов тренерского штаба «горожан». Форвард назвал соперника «проституткой» и предлагал выйти «один на один».

Август, 2021-го года. Селезнев выясняет отношения с Караваевым.

В подтрибунном помещении после матча «Динамо» и «Миная» (2:0) Селезнев «навязчиво предложил» игроку «Динамо» Александру Караваеву «выйти на улицу, поговорить». Соперник возразил: «Зачем мне с тобой разговаривать?».

Сентябрь, 2021-го года. Попадает в скандал с формой.

Селезнев вышел на матч против «Шахтера» (1:1) без шеврона с картой Украины. И прокомментировал эпизод:

«Я что футболки сам себе шею, бл*ть? Они же футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли.

Почему ко мне все доеб*лись? Почему всегда я?

Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть».


Сентябрь, 2021-го года. Показывает средний палец фанатам «Ворсклы».

Октябрь, 2021-го года. Конфликтует с президентом «Ингульца» Поворознюком.

«После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я ему набрал. Говорю: «Слушай, что я тебе плохого сделал?». Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Так зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь Ингулец».

Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в Ингулец вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев футболист — то я испанский летчик». А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю».


Ноябрь, 2021-го года. Тренер «Миная» Игорь Леонов штрафует Селезнева за нарушение режима.

«Хотя Селезнев — капитан команды, но в «Минае» нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи.

Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий».

Декабрь, 2021-го года. Обматерил одноклубника после матча с «Динамо».

«Кто этого у*бка выпустил?! Кто его нах*й выпустил? Нах*я вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас п*зды дам в раздевалке!».

Неизвестно, кому адресовались эти слова от Селезнева. На замену за «Минай» в том матче выходили Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

Декабрь, 2021-го года. Угрожает журналисту. На Селезнева уже написали заявление в полицию.

Вот как Селезнев обратился в телефонном разговоре к представителю медиа Андрею Сенькиву:

«Вот честно, знаешь, что я хочу? Еб*ло тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? За мужские поступки ты можешь ответить?

Мне очень жалко твоих родителей, очень жалко, что они такое чудо воспитали. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, то пошлю нах*й. Если ты меня увидел, то лучше беги нах*й. Я заеду к вам в студию и с*ка дерну нах*й перед камерами. Лично тебя за твой пизд*жь. Можешь записывать разговор, мне пох*ю.

Я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну 12-го нах*й. Тебя привезут за шкирку. Ты за свои слова ответить можешь, бл*ть? Скажи, че ты такое бл*ть х*йло?».


На Селезнева уже написали заявление в полицию.

Самое интересное. Что за полгода в «Минае» Селезнев забил лишь…1 мяч.

Продолжение следует.

Петр Приходько
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Евгений Селезнев Минай

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