Феерия голов: прогноз на матч «Милан» – «Ливерпуль»

У автора зашли последние три ставки

Прогноз

«Ливерпуль» досрочно выиграл группу и, соответственно, обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. «Милан» же продолжает бороться за вторую путевку в следующий раунд, однако для этого «россонери» нужно обыграть мерсисайдцев и рассчитывать на ничейный результат в параллельном матче «Порту» и «Атлетико».

Очевидно, что из-за плотности английского календаря, Юрген Клопп выставит в Италии далеко не самый боевой состав, а значит у «Милана» есть хорошие шансы пободаться за победу. И все же ставить на победу лидера Серии А я бы не стал, даже несмотря на ротацию в «Ливерпуле».

Гораздо более надежным вариантом видится тотал больше 3, за весьма приличный коэффициент. «Милану» отступать некуда и придется атаковать большими силами, «Ливерпуль» же будет только рад открытому рисунку игры. Обилие голов обеспечено. Уверен, что при самом худшем варианте будет возврат, но никак не потеря денег.

К тому же, у прогнозиста, то есть у меня, серия из трех заходов кряду, поэтому можно довериться. Хотя, опять же, финальное решение только за вами.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 19 побед, 1 возврат, 24 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой