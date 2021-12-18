Петряк отличился очередным голом, чем помог «Фехервару» победить
«Фехервар» Петряка и Макаренко ушел на перерыв в отличном настроении
Команда обыграла «Мезекеверд»
18 декабря 22:20
Фото - МОЛ Фехервар
В 17-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на своем поле переиграл «Мезекевешд».
Судьбу встречи решил единственный мяч. Его под конец первого тайма забил Кодро.
Вингер Иван Петряк и полузащитник Евгений Макаренко вышли в стартовом составе. Украинцы провели на поле весь матч.
«Фехервар» приблизился к третьей «Академии Пушкаша» в турнирной таблице на одно очко.
Чемпионат Венгрии, 17 тур
«Фехервар» – «Мезекевешд» 1:0
Гол: Кодро, 42
«Фехервар»: Ковач, Фиоло, Люфтнер, Штопира, Хангя, Макаренко, Него, Петряк, Дардай (Сендрей, 70), Николич (Зивзивадре, 63; Алеф, 84), Кодро.
«Мезекевешд»: Тордай, Сепе, Пилльяр, Кочиш, Ваднай (Наги, 87), Чеке, Мадарас, Чери, Беширович (Вутов, 72), Чалчан (Джурина, 63), Дразич.Предупреждения: Штопира, Фиоло, Сендрей – Чеке, Сепе
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