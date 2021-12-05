«Фехервар» с Макаренко и Петряком уступил «Кишварде» и не сумел сократить отставание от топ-3
В 15-м туре чемпионата Венгрии «Кишварда» на своем поле переиграла «Фехервар».
Хозяева организовали два быстрых гола силами Чирковича и Асани. Гости сумели ответить лишь забитым мячом Николича.
Вингер Иван Петряк и хавбек Евгений Макаренко провели на поле весь матч. Второй записал в свой пассив предупреждение.
В составе хозяев также были украинцы. Богдан Мельник отыграл все 90 минут, Антон Кравченко вышел на замену в компенсированное время.
«Фехервар» отстает от «Академии Пушкаша» на 4 очка. «Кишварда» в два пункта уступает «Ференцварошу».
Чемпионат Венгрии, 15 тур
«Кишварда» – «Фехервар» 2:1
Голы: Чиркович, 3, Асани, 22 – Николич, 27
«Кишварда»: Домбо, Тетелеу, Чиркович, Пренга, Матеус, Шимович, Асани (Навратил, 67), Отвос (Карабелев, 78), Мельник, Бумба (Камай, 78), Месанович (Кравченко, 90+2).
«Фехервар»: Ковач, Него, Фиоло, Штопира, Хайстер, Макаренко, Сендрей (Люфтнер, 26), Дардай (Ковач, 71), Петряк, Николич (Зивзивадзе, 79), Кодро.
Предупреждения: Асани, Петелеу – Макаренко
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