«Фехервар» сменил главного тренера

Украинцев будет тренировать немец

Фото: AFP

«Фехервар» объявил о назначении главным тренером Михаэля Бориса.

Контракт с немцем рассчитан до конца сезона. Он стал вторым тренером команды в этом сезоне.

В Венгрии он уже работал с молодежной сборной и с клубом МТК.

Напомним, что за команду играют четыре украинца – Иван Петряк. Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.

«Фехервар» идет 4-м в таблице чемпионата Венгрии. До лидера 12 очков.