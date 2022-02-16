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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

«Фехервар» сменил главного тренера

Украинцев будет тренировать немец
Футбол В Европе
14:41
«Фехервар» сменил главного тренера
Фото: AFP

«Фехервар» объявил о назначении главным тренером Михаэля Бориса.

Контракт с немцем рассчитан до конца сезона. Он стал вторым тренером команды в этом сезоне.

В Венгрии он уже работал с молодежной сборной и с клубом МТК.

Напомним, что за команду играют четыре украинца – Иван Петряк. Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.

«Фехервар» идет 4-м в таблице чемпионата Венгрии. До лидера 12 очков.

Андрей Усмонов
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