«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова

Команде даже не помог ассист Леднева

Фото - МОЛ Фехервар

В 19-м туре чемпионата Венгрии «МОЛ Фехервар» на своем поле уступил «Дебрецену».

Богдан Леднев первым во встрече поразил ворота после паса Ивана Петряка. Но гол был отменен после просмотра VAR. Позже хавбек, арендованный из «Динамо», оформил ассист в моменте с голом Алефа.

Однако настоящем героем игры стал Сечи. Игрок «Дебрецена» забил по разу в концовках каждого из таймов, принеся команде победу.

Матч стал дебютным для защитника Артема Шабанова за «красно-синих». Центрбек записал в свой пассив предупреждение. Еще один украинец Евгений Макаренко встречу пропустил.

«Фехервар» после поражения от «Академии Пушкаша» рискует отстать от конкурента уже на пять очков. «Дебрецен» поднялся на восьмую строчку.

Чемпионат Венгрии, 19 тур

«Фехервар» – «Дебрецен» 1:2

Голы: Алеф, 42 – Сечи, 45, 86

«Фехервар»: Ковач, Хайстер, Шабанов, Фиоло, Него, Алеф, Цуль (Сендрей, 70), Петряк, Леднев (Гереси, 57), Дардаи, Кодро.

«Дебрецен»: Грабина, Чарлстон (Ференци, 63), Десланд, Поор (Бараняи, 62), Павкович, Джуджак, Сечи, Бабунски Дав., Бабунски Дор., Уграи, Барат.

Фиоло, Цуль, Шабанов, Хайстер – Поор, Павлович