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«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра

У луганской команды есть пункт выкупа
Футбол Украинская Премьер-лига
14:31
«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра
Фото: ФК Заря

«Фенербахче» готов продать форварда Аллахьяра Сайядманеша.

Турецкий клуб намерен выручить 3,5 миллиона евро за иранского игрока. В команде не рассчитывают на него, сообщает Sporx.

«Заря» является главным претендентом на футболиста, но пока луганчане не нашли покупателей. В ином случае сделка не состоится.

Если «Заря» провернет этот трансфер, Сайядманеш станет самым дорогим приобретением луганчан в истории.

Сам Аллахьяр готов играть в Украине. В нем заинтересованы «Динамо» и «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Теги

Заря Аллахьяр Сайядманеш Фенербахче (футбол)

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