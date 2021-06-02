«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра

У луганской команды есть пункт выкупа

Фото: ФК Заря

«Фенербахче» готов продать форварда Аллахьяра Сайядманеша.

Турецкий клуб намерен выручить 3,5 миллиона евро за иранского игрока. В команде не рассчитывают на него, сообщает Sporx.

«Заря» является главным претендентом на футболиста, но пока луганчане не нашли покупателей. В ином случае сделка не состоится.

Если «Заря» провернет этот трансфер, Сайядманеш станет самым дорогим приобретением луганчан в истории.

Сам Аллахьяр готов играть в Украине. В нем заинтересованы «Динамо» и «Шахтер».