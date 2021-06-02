Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»
«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра
У луганской команды есть пункт выкупа
Фото: ФК Заря
«Фенербахче» готов продать форварда Аллахьяра Сайядманеша.
Турецкий клуб намерен выручить 3,5 миллиона евро за иранского игрока. В команде не рассчитывают на него, сообщает Sporx.
«Заря» является главным претендентом на футболиста, но пока луганчане не нашли покупателей. В ином случае сделка не состоится.
Если «Заря» провернет этот трансфер, Сайядманеш станет самым дорогим приобретением луганчан в истории.
Сам Аллахьяр готов играть в Украине. В нем заинтересованы «Динамо» и «Шахтер».
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