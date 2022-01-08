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«Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря»

По сравнению с суммой, прописанной в арендном соглашении, запрос вырос на 2 миллиона
Футбол В Европе
08 января 17:36
«Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря»
Фото: ФК Заря

«Фенербахче» определился с суммой, за которую хочет продать нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Об этом сообщает Sabah.

По истечении арендного соглашения «Заря» не смогла активировать опцию о выкупе за 3,5 миллиона евро. Теперь ценник поднялся еще на 2 млн.

Интерес к игроку проявляют английский «Халл» и бельгийский «Андерлехт». Но если не поступит конкретных предложений, форвард останется в Турции.

Ранее Сайядманеш трогательно попрощался с «Зарей».

Сергей Стаднюк
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Заря Фенербахче (футбол)

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