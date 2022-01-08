Сайядманеш привлек внимание английского клуба
«Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря»
По сравнению с суммой, прописанной в арендном соглашении, запрос вырос на 2 миллиона
Фото: ФК Заря
«Фенербахче» определился с суммой, за которую хочет продать нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Об этом сообщает Sabah.
По истечении арендного соглашения «Заря» не смогла активировать опцию о выкупе за 3,5 миллиона евро. Теперь ценник поднялся еще на 2 млн.
Интерес к игроку проявляют английский «Халл» и бельгийский «Андерлехт». Но если не поступит конкретных предложений, форвард останется в Турции.
Ранее Сайядманеш трогательно попрощался с «Зарей».
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