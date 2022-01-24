Аллахьяра подпишет аутсайдер Чемпионшипа за 9 миллионов евро
«Фенербахче» продаст экс-игрока «Зари» в Англию
Форвард пройдет медосмотр на этой неделе
Фото: ФК Заря
«Фенербахче» и «Халл» достигли соглашения о переходе форварда Аллахьяра Сайядманеша.
Английский клуб заплатит за него 4,5 миллиона евро. Также турки получат 50% от перепродажи игрока, сообщает NTVSpor.
В «Фенербахче» на игрока не рассчитывают.
Первую половину сезона иранец провел в «Заре». На его счету девять мячей и четыре ассиста в 24 матчах.
Другой источник сообщал, что за Аллахьяра заплатят 9 миллионов евро.
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