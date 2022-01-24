«Фенербахче» продаст экс-игрока «Зари» в Англию

Форвард пройдет медосмотр на этой неделе

Фото: ФК Заря

«Фенербахче» и «Халл» достигли соглашения о переходе форварда Аллахьяра Сайядманеша.

Английский клуб заплатит за него 4,5 миллиона евро. Также турки получат 50% от перепродажи игрока, сообщает NTVSpor.

В «Фенербахче» на игрока не рассчитывают.

Первую половину сезона иранец провел в «Заре». На его счету девять мячей и четыре ассиста в 24 матчах.

Другой источник сообщал, что за Аллахьяра заплатят 9 миллионов евро.