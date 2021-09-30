«Фенербахче» случайно заплатил автосалону миллион евро за трансфер игрока

Турецкий клуб мог потерять большую сумму

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Оплачивая трансфер хавбека Миху Зайца из «Эмполи», «Фенербахче» допустил невообразимую ошибку.

Как сообщает издание Marca, турецкий клуб договорился с итальянцами о покупке футболиста за 4 миллиона евро, но попросил разбить оплату за переход на несколько частей.

Последний транш в 831 тысячу евро должен был поступить на счета «Эмполи» в сентябре 2020 года. Но когда итальянцы не обнаружили у себя денег, то они направили требование турками по выплате суммы.

Как оказалось, в «Фенербахче» уже отправили эти деньги, правда из-за курьезной ошибки они поступили на счет голландского автосалона.

Боссы турецкого клуба потребовали вернуть им этот транш, но после отказала пришлось решать проблему через суд, который в конце концов обязал владельцев автосалона вернуть эту внушительную сумму.

Напомним,экс-игрока «Фенербахче» обвиняют в убийстве.