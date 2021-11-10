«Фенербахче» требует у «Зари» деньги за Сайядманеша

Турецкий гранд не намерен продлевать аренду иранца

Аллахьяр Сайядманеш / Фото - ФК Заря

Аренда нападающего Аллахьяра Сайядманеша в «Зарю» подходит к концу 31 декабря. «Ференбахце» не намерен ее продлевать.

Луганчане хотят сохранить иранца в своем составе. Правда, для этого украинскому клубу все же придется заплатить 3,5 миллиона евро отступных, предусмотренных в соглашении.

Кроме, того «Фенербахче» не заинтересован в схеме по обмену форварда на полузащитника Владислава Кочергина. Сейчас хавбек переведен в дубль луганчан.

Ранее сообщалось, что Сайядманеш может стать одноклубником экс-игрока «Зари».