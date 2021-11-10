Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»
«Фенербахче» требует у «Зари» деньги за Сайядманеша
Турецкий гранд не намерен продлевать аренду иранца
10 ноября 22:37
Аллахьяр Сайядманеш / Фото - ФК Заря
Аренда нападающего Аллахьяра Сайядманеша в «Зарю» подходит к концу 31 декабря. «Ференбахце» не намерен ее продлевать.
Луганчане хотят сохранить иранца в своем составе. Правда, для этого украинскому клубу все же придется заплатить 3,5 миллиона евро отступных, предусмотренных в соглашении.
Кроме, того «Фенербахче» не заинтересован в схеме по обмену форварда на полузащитника Владислава Кочергина. Сейчас хавбек переведен в дубль луганчан.
Ранее сообщалось, что Сайядманеш может стать одноклубником экс-игрока «Зари».
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