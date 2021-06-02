«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша

Иранский форвард еще может оказаться в Украине

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: Football.ua

Нападающий «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш может стать полноценным игроком «Зари», сообщает Sporx.

По информации источника, 19-летний иранский форвард может подписать полноценный контракт с «Зарей», если луганский клуб выкупит его у «Фенербахче» за 3,5 миллиона евро. Это на 1,5 миллиона евро больше, чем прописано в договоре об арендном соглашении.

Отметим, что «Заря» арендовала Аллахьяра до конца 2021-го года. В предыдущем сезоне УПЛ он забил 6 мячей и сделал 3 ассиста за 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Аллахьяром интересуется «Динамо».