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«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша

Иранский форвард еще может оказаться в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
19:55
«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
Аллахьяр Сайядманеш / Фото: Football.ua

Нападающий «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш может стать полноценным игроком «Зари», сообщает Sporx.

По информации источника, 19-летний иранский форвард может подписать полноценный контракт с «Зарей», если луганский клуб выкупит его у «Фенербахче» за 3,5 миллиона евро. Это на 1,5 миллиона евро больше, чем прописано в договоре об арендном соглашении.

Отметим, что «Заря» арендовала Аллахьяра до конца 2021-го года. В предыдущем сезоне УПЛ он забил 6 мячей и сделал 3 ассиста за 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Аллахьяром интересуется «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Заря

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