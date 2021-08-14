Фердинад: «Расизм – важнее футбола»

Рио Фердинанд / фото - Eurosport

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд напомнил о проблемах расизма в мире. Слова англичанина приводит официальный сайт «красных дьяволов».

А преклонение колена — это нечто большее, чем просто жест. Речь идёт о признании реальности проблемы и требовании перемен. Это символ гордости: гордости за идентичность, гордости за то, что мы используем свою платформу для изменений.

Вот почему игроки встают на колено. Так что, если вы болельщик, поддержите это».