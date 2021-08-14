Фердинад: «Расизм – важнее футбола»
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд напомнил о проблемах расизма в мире. Слова англичанина приводит официальный сайт «красных дьяволов».
«Расизм — настоящая проблема. Это общественная проблема, вопиющий предрассудок. Это больше, чем оскорбления в социальных сетях. Это определённо важнее футбола.
А преклонение колена — это нечто большее, чем просто жест. Речь идёт о признании реальности проблемы и требовании перемен. Это символ гордости: гордости за идентичность, гордости за то, что мы используем свою платформу для изменений.
Вот почему игроки встают на колено. Так что, если вы болельщик, поддержите это».
Как ранее сообщалось, игроки команд АПЛ будут продолжать вставать на колено перед матчами АПЛ в новом сезоне.
Напомним, в стартовом матче английского чемпионата фанаты встретили стоячими овациями Букайо Сака, который подвергся оскорблениям на расовой почве после незабитого в финале Евро пенальти.