Роналду – о возвращении в МЮ: «Сэр Алекс, это для тебя»
Фердинанд: «Думаю, Фернандеш уступит Роналду пенальти»
Легенда МЮ вернулась в клуб
14:45
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, кто будет исполнять стандарты в команде после возвращения Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.
«Думаю, Бруну уступит ему пенальти, а за ним останутся только штрафные и угловые. Мне кажется, Фернандеш будет исполнять и штрафные вблизи штрафной площадки. Думаю, его показатели указывают на то, что он должен продолжать бить штрафные.
Роналду будет бить пенальти, это 100%. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант».
Ранее стали известны условия контракта Роналду и МЮ.
Комментарии 0