Фердинанд: «Думаю, Фернандеш уступит Роналду пенальти»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, кто будет исполнять стандарты в команде после возвращения Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.

Роналду будет бить пенальти, это 100%. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант».