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Фердинанд: «Думаю, Фернандеш уступит Роналду пенальти»

Легенда МЮ вернулась в клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:45
Фердинанд: «Думаю, Фернандеш уступит Роналду пенальти»
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, кто будет исполнять стандарты в команде после возвращения Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.

«Думаю, Бруну уступит ему пенальти, а за ним останутся только штрафные и угловые. Мне кажется, Фернандеш будет исполнять и штрафные вблизи штрафной площадки. Думаю, его показатели указывают на то, что он должен продолжать бить штрафные.

Роналду будет бить пенальти, это 100%. Думаю, Бруну широко смотрит на ситуацию и понимает, что Роналду может помочь выиграть трофеи. Если переход Криштиану означает, что статистика Фернандеша ухудшится, но это принесет ему трофей, то я думаю, что Бруну с радостью согласится на такой вариант».


Ранее стали известны условия контракта Роналду и МЮ.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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