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Фердинанд: «Думаю, в этом году МЮ добился того, чего действительно хотел»
Экс-защитник «дьяволов» подвел итоги сезона
20:56
Рио Фердинанд / фото - Getty Images
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги команды в прошедшем сезоне. Цитирует Фердинанда портал Goal.com.
«Думаю, что в АПЛ мы добились того, чего хотели, это стало прогрессом. В прошлом сезоне МЮ отстал от «Ливерпуля» на 30 с лишним очков. Теперь они позади нас. Они оправдываются, у них есть много причин, но мы стали настолько лучше, что обошли их в этом сезоне. Это просто факт».
По итогам сезона-2020/21 в АПЛ МЮ занял второе место, а в Лиге Европы дошел до финала.
АПЛ назвала восьмерых претендентов на звание лучшего игрока сезона.
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