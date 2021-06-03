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Фердинанд: «Думаю, в этом году МЮ добился того, чего действительно хотел»

Экс-защитник «дьяволов» подвел итоги сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:56
Фердинанд: «Думаю, в этом году МЮ добился того, чего действительно хотел»
Рио Фердинанд / фото - Getty Images

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги команды в прошедшем сезоне. Цитирует Фердинанда портал Goal.com.

«Думаю, что в АПЛ мы добились того, чего хотели, это стало прогрессом. В прошлом сезоне МЮ отстал от «Ливерпуля» на 30 с лишним очков. Теперь они позади нас. Они оправдываются, у них есть много причин, но мы стали настолько лучше, что обошли их в этом сезоне. Это просто факт».

По итогам сезона-2020/21 в АПЛ МЮ занял второе место, а в Лиге Европы дошел до финала.

АПЛ назвала восьмерых претендентов на звание лучшего игрока сезона.

Источник: Спорт-Экспресс Михаил Рыбак
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Манчестер Юнайтед

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