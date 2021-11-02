Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»

Рио Фердинанд / Фото: Entertainment Daily

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об обрушившейся критике в адрес звездного форварда Криштиану Роналду. Слова легенды приводит издание Daily Mail.



Говорят, что Роналду выделяется в «МЮ» и это здорово, но именно из-за него команда ничего не добьется. Я слышу подобные разговоры очень часто, и, пожалуйста, не говорите так. Пожалуйста, подобные высказывания позорны и крайне неуважительны.

Думать, что Роналду не прессингует, потому что бегает не так много… Он здесь не для этого. Иногда нужно задействовать сильные качества футболиста, и в некоторых клубах ты можешь делать это, когда у тебя в команде суперзвезда».