Роналду: «В Бергамо никогда не бывает легко»
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Рио отметил, что проблемы «Манчестер Юнайтед» не в Криштиану, как думают многие болельщики
12:22
Рио Фердинанд / Фото: Entertainment Daily
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об обрушившейся критике в адрес звездного форварда Криштиану Роналду. Слова легенды приводит издание Daily Mail.
«Я слышал эту критику и могу назвать ее иначе как богохульством. Это я о разговорах о том, что Роналду – причина поражений «Манчестер Юнайтед».
Говорят, что Роналду выделяется в «МЮ» и это здорово, но именно из-за него команда ничего не добьется. Я слышу подобные разговоры очень часто, и, пожалуйста, не говорите так. Пожалуйста, подобные высказывания позорны и крайне неуважительны.
Думать, что Роналду не прессингует, потому что бегает не так много… Он здесь не для этого. Иногда нужно задействовать сильные качества футболиста, и в некоторых клубах ты можешь делать это, когда у тебя в команде суперзвезда».
Напомним, ранее в Италии напали на фанатов «Манчестер Юнайтед».
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