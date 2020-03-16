Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Фердинанд: «Мю должен сделать все, чтобы подписать Холанда»
Бывший полузащитник «дьяволов» считает, что форвард «Боруссии» – ключ к успеху «Юнайтеда»
16 марта 13:57
Рио Фердинанд / фото - Eurosport
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал руководство клуба сделать все, чтобы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Цитирует Фердинанда портал Goal.
«Они должны приложить все усилия, чтобы подписать Холанда. Я не люблю говорить об игроках других команд, но мы не должны позволить, чтобы этот парень ушел куда-то еще. Англия – единственный путь для него, он поедет только сюда. Я удивлюсь, если он выберет что-то другое.
Он родился здесь и, безусловно, любит английский футбол, его отец играл здесь. Уверен, выступление в Англии является его мечтой. И почему бы не в красной футболке на Old Trafford? Стать парнем, который вернет «МЮ» трофеи и успех? Стань этим парнем».
Напомним, Холанд назвал главное условие для перехода в «Манчестер Юнайтед».