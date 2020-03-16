Фердинанд: «Мю должен сделать все, чтобы подписать Холанда»

Рио Фердинанд / фото - Eurosport

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал руководство клуба сделать все, чтобы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда. Цитирует Фердинанда портал Goal.

Он родился здесь и, безусловно, любит английский футбол, его отец играл здесь. Уверен, выступление в Англии является его мечтой. И почему бы не в красной футболке на Old Trafford? Стать парнем, который вернет «МЮ» трофеи и успех? Стань этим парнем».