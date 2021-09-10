Райс – приоритетный трансфер для «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.
Фердинанд: «МЮ провел одну из лучших трансферных кампаний за многие годы»
Экс-защитник – о перспективах «красных дьяволов»
08:52
Рио Фердинанд / Фото: Twitter
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о трансферной кампании клуба. Его слова приводит ВВС.
«Теперь Сульшер работает со своей командой. Было определенное похмелье после прежних тренеров, но теперь МЮ провел одну из лучших трансферных кампаний за многие годы.
Сульшер взял двух проверенных чемпионов, игроков мирового уровня, причем один из них входит в число величайших футболистов в истории.
Также пришел еще один игрок, от которого мы ждем, что он доберется до мирового уровня.
Год за годом команда при Сульшере прибавляла, и если в этом году тенденция сохранится, МЮ должен получить реальный шанс выиграть как минимум один крупный трофей».
Летом МЮ подписал защитника Рафаэль Варана, форвардов Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.
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