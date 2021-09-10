Фердинанд: «МЮ провел одну из лучших трансферных кампаний за многие годы»

Рио Фердинанд / Фото: Twitter

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о трансферной кампании клуба. Его слова приводит ВВС.

Сульшер взял двух проверенных чемпионов, игроков мирового уровня, причем один из них входит в число величайших футболистов в истории.

Также пришел еще один игрок, от которого мы ждем, что он доберется до мирового уровня.

Год за годом команда при Сульшере прибавляла, и если в этом году тенденция сохранится, МЮ должен получить реальный шанс выиграть как минимум один крупный трофей».