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Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду

Футболисты не получают игровой практики
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:41
Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду
Донни ван де Бек и Джесси Лингард / фото - MUFC

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал для Daily Mail переход Антони Марсьяля в «Севилью» на правах аренды:

«Я думаю, для него это правильное решение. Ему нужно получать игровую практику, выходить в основе и набирать форму.

Весь последний год он мало играл, ему был необходим этот переезд. Мне интересно посмотреть, какие еще игроки МЮ уйдут в аренду. Думаю, это будут Донни ван де Бек и Джесси Лингард».

Английский и голландский хавбеки также не получают игровой практики в Манчестере, и даже смена тренера не помогла им изменить ситуацию.

У ван де Бека лишь 380 минут на поле в этой кампании, а зажигавший в минувшей кампании за «Вест Хэм» Лингард вовсе отыграл только 270 минут.

Напомним, МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Донни ван де Бек

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