Фердинанд назвал игрока, который не соответствует стандартам МЮ

Маникунианцы избавились от футболиста

Рио Фердинанд / фото - Eurosport

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал для Vibe With Five продажу «дьяволами» валлийского вингера Дэниела Джеймса в «Лидс»:

«Я не думаю, что Джеймс соответствовал стандартам «Манчестер Юнайтед». Но он определенно соответствует стандартам Премьер-лиги, и, учитывая то, как играет «Лидс», он будет создавать проблемы некоторым командам. Стиль «Манчестер Юнайтед» не подходит Джеймсу, ему нравится получать пространство. Переход Дэниела в «Лидс» — потрясающая сделка для всех сторон».

Ранее сообщалось, что главная причина этой продажи – возвращение в Манчестер Криштиану Роналду. «Дьяволам» нужно было освободить место в заявке для португальца.

В итоге 21-й номер валлийца взял себе Эдинсон Кавани, а свою «семерку» отдал звездному новичку команды.

Напомним, МЮ поставил рекорд по продажам футболок благодаря Роналду.