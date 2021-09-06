Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Фердинанд назвал игрока, который не соответствует стандартам МЮ

Маникунианцы избавились от футболиста
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:50
Фердинанд назвал игрока, который не соответствует стандартам МЮ
Рио Фердинанд / фото - Eurosport

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал для Vibe With Five продажу «дьяволами» валлийского вингера Дэниела Джеймса в «Лидс»:

«Я не думаю, что Джеймс соответствовал стандартам «Манчестер Юнайтед». Но он определенно соответствует стандартам Премьер-лиги, и, учитывая то, как играет «Лидс», он будет создавать проблемы некоторым командам.

Стиль «Манчестер Юнайтед» не подходит Джеймсу, ему нравится получать пространство. Переход Дэниела в «Лидс» — потрясающая сделка для всех сторон».

Ранее сообщалось, что главная причина этой продажи – возвращение в Манчестер Криштиану Роналду. «Дьяволам» нужно было освободить место в заявке для португальца.

В итоге 21-й номер валлийца взял себе Эдинсон Кавани, а свою «семерку» отдал звездному новичку команды.

Напомним, МЮ поставил рекорд по продажам футболок благодаря Роналду.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»
Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»
Футбол Серия А (Италия)
17:52
Роналду назвал лучшего игрока всех времен
Роналду назвал лучшего игрока всех времен
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:27
Агент полузащитника МЮ: «Переход Роналду – плохая новость для нас»
Агент полузащитника МЮ: «Переход Роналду – плохая новость для нас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:55
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 21:29
Погба – о приходе Роналду в МЮ: «Для игроков – это плюс»
Погба – о приходе Роналду в МЮ: «Для игроков – это плюс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 18:28
Нурмагомедов: «Роналду намного круче Месси»
Нурмагомедов: «Роналду намного круче Месси»
MMA
5 сентября 15:51

Новости: Футбол

Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Сборная Украины
22:58
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Сборная Украины
22:35
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
В Европе
22:22
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
Чемпионат мира по футболу
22:11
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
В мире
22:10
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
Украинская Премьер-лига
22:01
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:51
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Украинская Премьер-лига
21:43
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Премьер-Лига (Англия)
21:30
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости