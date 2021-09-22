Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд назвал футболиста «Челси» Антонио Рюдигера лучшим игроком обороны в английском чемпионате, сообщает Daily Mail.
«Я думаю, что с тех пор, как пришел Тухель, он был лучшим центральным защитником АПЛ. Я думаю, он и Рубен Диаш были близки к этому званию, но эффект, который Рюдигер оказал на команду, огромен.
При Лэмпарде он, очевидно, был не в лучшем положении. Он ему не нравился. Были слухи, что его хотят продать.
В Германии о нем всегда были хорошего мнения. Но когда тренер тебя не ценит, и ты это чувствуешь, твоя уверенность в себе упадет, кем бы ты ни был. Сложно хорошо играть с таким уровнем уверенности».
Немец стал ключевым футбоистом в команде Томаса Тухеля и уверенная игра Рюдигера – одна из главных причин оглушительного успеха «аристократов» на евроарене.
Многочисленные сравнения с Рубеном Диашем тому подтверждение, ведь португальца признали лучшим игроком АПЛ по итогам минувшего сезона.
Напомним, ПСЖ отказался продать защитника в «Челси» за 100 миллионов евро.
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