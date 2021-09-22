Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ

Рио Фердинанд / фото - Sky Sports

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд назвал футболиста «Челси» Антонио Рюдигера лучшим игроком обороны в английском чемпионате, сообщает Daily Mail .

При Лэмпарде он, очевидно, был не в лучшем положении. Он ему не нравился. Были слухи, что его хотят продать.

В Германии о нем всегда были хорошего мнения. Но когда тренер тебя не ценит, и ты это чувствуешь, твоя уверенность в себе упадет, кем бы ты ни был. Сложно хорошо играть с таким уровнем уверенности».