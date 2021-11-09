Фердинанд назвал одноклубника Ярмоленко лучшим полузащитником АПЛ

Хавбека высоко ценят в Англии

Делкан Райс / фото - WHUFC

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд в эфире своего подкаста назвал имя лучшего хавбека АПЛ:

«Вероятно, Райс – лучший полузащитник чемпионата. Он доминирует в играх и действует очень зрело. Он прекрасно управляет игрой и меняет её ритм. Когда я выступал за «Вест Хэм», то считал, что могу подняться выше. Я думал, что способен играть на более высоком уровне. Мне кажется, Деклан думает так же. Но зачем ему уходить из «Вест Хэма» сейчас? Они идут на третьем месте. Чтобы его заполучить, клубам придётся выложить большие деньги».

За подпись полузащитника уже сражаются лучшие клубы мира. Но «молотобойцы» не намерены расставаться со своим главным активом – на игрока уже повесили ценник в 100 миллионов евро.

Напомним, «Вест Хэм» Ярмоленко впервые за 40 лет добыл путевку в плей-офф еврокубков.