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Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»

Специалист будет строить команду вокруг звездного португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:41
Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»
Ральф Рангник и Криштиану Роналду / фото - Daily Express

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался для The Sun по поводу тактических задач, которые стоят перед новым тренером «дьяволов» Ральфом Рангником:

«Он адаптирует тактику команды, чтобы она подходила такой суперзвезде, как Роналду. Не забывайте, что в «Шальке» у него была еще одна стареющая суперзвезда в лице Рауля, и он изменил все, чтобы игрок такого калибра и класса вписывался в игру.

Мы видели матч на выходных и увидели большую разницу в игре команды – в ее форме, в том, как она прессинговала. Я думаю, что Роналду пойдет на это, поскольку он хочет быть успешным.

Когда игрок забивает такие голы, как он, иногда команде приходится меняться и адаптироваться под такого игрока».

Немец уже успел выиграть свой первый матч у руля команды – игру с «Кристал Пэлас» (1:0). А Роналду в той встрече активно участвовал в черновой работе, совершив наибольшее для себя количество прессинг-действий в этой кампании.

Напомним, игрок соперника Украины по отбору на ЧМ-22 за рекордную сумму перейдет в МЮ.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник

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