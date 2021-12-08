Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»

Ральф Рангник и Криштиану Роналду / фото - Daily Express

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался для The Sun по поводу тактических задач, которые стоят перед новым тренером «дьяволов» Ральфом Рангником:

Мы видели матч на выходных и увидели большую разницу в игре команды – в ее форме, в том, как она прессинговала. Я думаю, что Роналду пойдет на это, поскольку он хочет быть успешным.

Когда игрок забивает такие голы, как он, иногда команде приходится меняться и адаптироваться под такого игрока».