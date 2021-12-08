Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался для The Sun по поводу тактических задач, которые стоят перед новым тренером «дьяволов» Ральфом Рангником:
«Он адаптирует тактику команды, чтобы она подходила такой суперзвезде, как Роналду. Не забывайте, что в «Шальке» у него была еще одна стареющая суперзвезда в лице Рауля, и он изменил все, чтобы игрок такого калибра и класса вписывался в игру.
Мы видели матч на выходных и увидели большую разницу в игре команды – в ее форме, в том, как она прессинговала. Я думаю, что Роналду пойдет на это, поскольку он хочет быть успешным.
Когда игрок забивает такие голы, как он, иногда команде приходится меняться и адаптироваться под такого игрока».
Немец уже успел выиграть свой первый матч у руля команды – игру с «Кристал Пэлас» (1:0). А Роналду в той встрече активно участвовал в черновой работе, совершив наибольшее для себя количество прессинг-действий в этой кампании.
Напомним, игрок соперника Украины по отбору на ЧМ-22 за рекордную сумму перейдет в МЮ.
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