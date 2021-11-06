Фердинанд: «Роналду покупали не для того, чтобы он прессинговал. Делает ли это Месси?»

Криштиану Роналду / фото - Daily Post

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказался для The Athletic по поводу критики в сторону Кришитану Роналду из-за малой работоспособности форварда:

Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. «Реал» брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.

Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: «Он невероятен в прессинге»? Серхио Агуэро, лучшая девятка АПЛ на протяжении многих лет. Люди говорили: «Он невероятно прессингует»? Такого не было.

Прессингует ли Лионель Месси? Он обходится без этого».