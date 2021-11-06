Фердинанд: «Роналду покупали не для того, чтобы он прессинговал. Делает ли это Месси?»
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказался для The Athletic по поводу критики в сторону Кришитану Роналду из-за малой работоспособности форварда:
«Идиоты. Вы говорите не про Джо Блоггса (английское имя-заполнитель, которым называют среднестатистического человека – прим. XSPORT). Вы говорите об одном из величайших, если не о величайшем бомбардире в истории футбола.
Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. «Реал» брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.
Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: «Он невероятен в прессинге»? Серхио Агуэро, лучшая девятка АПЛ на протяжении многих лет. Люди говорили: «Он невероятно прессингует»? Такого не было.
Прессингует ли Лионель Месси? Он обходится без этого».
«Полная чушь». В издании France Football опровергли, что Месси получит Золотой мяч.
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