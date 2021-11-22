Фердинанд: «То, как управляют МЮ, просто шокирует. В клубе хаос»

Рио Фердинанд / Фото: ВВС

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о ситуации с увольнением главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит ВВС.

Это важный момент, то, как управляют этим клубом, просто шокирует. А теперь все делается в спешке. И меня особенно поражает то, что и кандидатов-то безработных нет. Это все какой-то хаос.

Если посмотреть на тренеров, которых привел Эд Вудворд, – кто из них добился успеха? Да никто.

Сработали ли трансферы? Нет. Все это на его совести, ему нужно взять вину на себя».