Еще один претендент на пост тренера МЮ изложил клубу свои идеи
Фердинанд: «То, как управляют МЮ, просто шокирует. В клубе хаос»
Экс-игрок манкунианцев выразил недовольство касательно политики боссов клуба
22 ноября 20:45
Рио Фердинанд / Фото: ВВС
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о ситуации с увольнением главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит ВВС.
«Пауза на матчи сборных была идеальным периодом для принятия этого решения, я не понимаю, почему они тянули.
Это важный момент, то, как управляют этим клубом, просто шокирует. А теперь все делается в спешке. И меня особенно поражает то, что и кандидатов-то безработных нет. Это все какой-то хаос.
Если посмотреть на тренеров, которых привел Эд Вудворд, – кто из них добился успеха? Да никто.
Сработали ли трансферы? Нет. Все это на его совести, ему нужно взять вину на себя».
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.
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