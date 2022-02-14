«Ференцварош» с Зубковым вернул себе лидерство в чемпионате Венгрии
«Ференцварош» купил игрока на позицию Зубкова
Ауски переехал в Венгрию
Фото: Marca
«Ференцварош» объявил о переходе полузащитника Карлоса Ауски, сообщает сайт клуба.
О деталях сделки не сообщается. Ранее он играл в «Тальересе» в чемпионате Аргентины.
Также он играл в «Ривер Плейте» и других командах.
В прошлом сезоне за «Тальерес» он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.
В «Ференцвароше» он будет конкурировать за место в составе с Александром Зубковым.
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