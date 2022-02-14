«Ференцварош» купил игрока на позицию Зубкова

Ауски переехал в Венгрию

Фото: Marca

«Ференцварош» объявил о переходе полузащитника Карлоса Ауски, сообщает сайт клуба.

О деталях сделки не сообщается. Ранее он играл в «Тальересе» в чемпионате Аргентины.

Также он играл в «Ривер Плейте» и других командах.

В прошлом сезоне за «Тальерес» он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.

В «Ференцвароше» он будет конкурировать за место в составе с Александром Зубковым.