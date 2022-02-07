«Ференцварош» разгромно проиграл, гол Зубкова отменили

Черчесов провел третий матч

Фото: twitter.com/PaksiFc

«Ференцварош» разгромно проиграл «Пакшу» в матче чемпионата Венгрии.

Чемпион Венгрии пропустил трижды в матче, не сумев ответить ни разу. Зубков отличился, но его гол был отменен.

Это третий матч для команды при тренере Станиславе Черчесове и второе поражение.

Чемпионат Венгрии. 19-й тур:

«Ференцварош» – «Пакш» 0:3

Голы: Адам, 6, Сабо, 31, Харасти, 72

«Ференцварош»: Дибус, Ковачевич, Ботка, Ммаэ, Чабрая (Ммаэ, 46), Марин (Бешич, 76), Мак (Санто, 57), Лончар, Лаидуни, Зубков (Гаврич, 64), Басси (Боли, 64).

«Пакш»: Ленжер, Меддьеш (Балог, 72), Ошват, Селпал, Рац, Тамаш, Виндекер, Кестьюш (Ваш, 72), Сабо, Надь (Шайбан, 46), Харасти, Адам.