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«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей

Это первые очки для венгерской команды в Лиге Европы
Футбол Лига Европы UEFA
10 декабря 07:13
«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей
Фото: Getty Images

В матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Байер», обе команды были без турнирных задач, поскольку «Байер» вышел в 1/8 финала с 1-го места, а «Ференцварош» заранее занял 4-е место и потерял все шансы на еврокубковую весну.

Отметим, что единственный гол во встрече хозяева забили на 82-й минуте: Лаидуни отличился после голевой передачи украинца Зубкова.

«Ференцварош» набирает 3 очка, но покидает еврокубки, «Байер» выходит в евровесну.

Лига Европы, 6-й тур

«Ференцварош» – «Байер» 1:0

Гол: Лаидуни, 82

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 88), Сакариассен (Сомалиа, 71), Лончар (Вечеи, 81), Лаидуни, Нген (Ммаэ, 46), Узуни.

«Байер»: Лунев, Рецос, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Синкгравен, Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паласиос (Андрих, 64), Бельараби (Диаби, 71), Аларио (Адли, 81), Паулиньо.

Предупреждения: Бельараби (25), Лаидуни (84), Рецос (86), Коссуну (87), Блажич (90), Чабрая (90).

Петр Приходько
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Теги

Александр Зубков Ференцварош Байер

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