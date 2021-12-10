«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей
В матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Байер», обе команды были без турнирных задач, поскольку «Байер» вышел в 1/8 финала с 1-го места, а «Ференцварош» заранее занял 4-е место и потерял все шансы на еврокубковую весну.
Отметим, что единственный гол во встрече хозяева забили на 82-й минуте: Лаидуни отличился после голевой передачи украинца Зубкова.
«Ференцварош» набирает 3 очка, но покидает еврокубки, «Байер» выходит в евровесну.
Лига Европы, 6-й тур
«Ференцварош» – «Байер» 1:0
Гол: Лаидуни, 82
«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 88), Сакариассен (Сомалиа, 71), Лончар (Вечеи, 81), Лаидуни, Нген (Ммаэ, 46), Узуни.
«Байер»: Лунев, Рецос, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Синкгравен, Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паласиос (Андрих, 64), Бельараби (Диаби, 71), Аларио (Адли, 81), Паулиньо.
Предупреждения: Бельараби (25), Лаидуни (84), Рецос (86), Коссуну (87), Блажич (90), Чабрая (90).
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