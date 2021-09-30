«Ференцварош» с Зубковым проиграл «Бетису» в родных стенах

Украинец появился на поле лишь на последние минуты

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В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Бетис».

Гости открыли счет достаточно быстро, на 17-й минуте отличился Фекир. «Ференцварош» сравнял счет в концовке первого тайма, гол в активе Узуни.

Роковой для хозяев стала 76-я минута, когда Уинго отличился автоголом и вывел «Бетис» вперед.

Александр Зубков появился на поле на 82-й минуте матча, но ничего сделать не смог. А в добавленное время «Бетис» забил третий мяч и закрыл игру.

У «Ференцвароша» 0 очков после 2-х сыгранных туров в Лиге Европы.

Лига Европы, 2-й тур

«Ференцварош» – «Бетис» 1:3

Голы: Узуни, 44 – Фекир, 17, Уинго, 76, автогол, Тельо, 90+5

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 82), Ммаэ, Чивич, Вечеи, Сакариассен (Нген, 61), Лаидуни (Лончар, 89), Узуни, Ммаэ.

«Бетис»: Руй Силва, Монтойя, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 57), Акуоку (Родригес, 57), Родри (Гонсалес, 81), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 57).

Предупреждения: Акуоку (41), Монтойя (58), Родри (79), Лаидуни (86).