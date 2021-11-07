«Ференцварош» с Зубковым разгромил конкурента за чемпионство

«Фради» оставили конкурента позади

Фото - Ференцварош

В 12-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде разгромил «Кишварду».

В первом тайме команды обменялись голами Лончара и Пренги, правда, мяч последнего был отменен из-за офсайда. После перерыва забил Марин, а Узуни дублем поставил точку в игре.

Вингер Александр Зубков вышел на поле на 79-й минуте. Украинец не успел отличиться результативным действием.

«Ференцварош» на два очка опередил сегодняшнего конкурента в турнирной таблице, имея матч в запасе.

Чемпионат Венгрии, 12 тур

«Кишварда» – «Ференцварош» 0:4

Голы: Лончар, 28, Узуни, 70, 90+1, Марин, 75

«Кишварда»: Домбо, Хей, Чиркович, Пренга, Матэус, Отвос (Наги, 83), Мельник, Карабелев (Симович, 67), Навратил (Бумба, 77), Камай (Асани, 67), Месанович (Зличич, 77).

«Ференцварош»: Дибус, Уинго (Ботка, 78), С. Ммаэ, Ковачевич, Чабрая (Вечеи, 63), Лончар, Марин (Лайдуни, 78), Бешич (Цивич, 63), Захариассен (Зубков, 79), Р. Ммаэ, Узуни.

Предупреждения: Карабелев, Матэус – Бешич, Уинго

Удаление: Матэус