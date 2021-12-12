Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняНХЛ обещает поехать на Олимпиаду в Пекин, но шансы уменьшаются с каждым днем. В этом виноваты сами китайцы
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 2
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Окончен
17:00 Челси - Лидс 3:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц 2:1 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус 1:1 Окончен
21:45 Удинезе - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче 2:1 Окончен
22:00 Атлетик - Севилья 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер 1:2 Окончен
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Ворскла 1:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Наполи - Эмполи 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Колос - Минай 0:1 2-й тайм
Футбол (16 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм : Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион 0:0 Окончен
16:00 Ренн - Ницца 1:2 Окончен
18:00 Страсбур - Марсель 0:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер 5:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта 1:2 Окончен
19:00 Наполи - Эмполи 0:1 Окончен
19:00 Сассуоло - Лацио 2:1 Окончен
21:45 Интер - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона 2:2 Окончен
22:00 Реал - Атлетико -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 2:1 Окончен
17:00 Динамо - Заря 1:1 Окончен
19:30 Колос - Минай 0:1 2-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован

Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым

Команду украинца обыграл коллектив с 9-го места чемпионата Венгрии
Футбол Украинские легионеры
19:20
Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым
Фото - Ференцварош

В 16-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Дебрецену».

Судьба встречи решилась во втором тайме. Победу хозяевам принесли голы Беварди и Тищлера.

Вингер Александр Зубков начал матч в стартовом составе. Украинец покинул поле на 71-й минуте.

 «Ференцварош» упустил возможность оторваться от «Кишварды» в турнирной таблице на пять очков.

Чемпионат Венгрии, 16 тур

«Дебрецен» – «Ференцварош» 2:0

Голы: Дебрецен, 46, Тищлер, 64

«Дебрецен»: Гроф, Бараняи, Десландес, Павкович, Ференци, Беварди (Бенией, 86), Барат, Джуджак, Бабунски (Варга, 68), Тищлер (Шолтес, 86), Уграи (Шош, 78).

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Сю Ммаэ, Ковачевич, Чабрая, Бешич (Вечеи, 31), Лайдуни (Лончар, 72), Марин (Захариассен, 59), Зубков (Жанто, 71), Узуни, Р. Ммаэ (Мак, 71).

Предупреждения: Беварди, Джуджак, Ференци, Гроф – Вечеи, Лайдуни, Р. Ммаэ, С. Ммаэ
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чемпионат Венгрии (футбол) Ференцварош Александр Зубков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей
«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей
Футбол Лига Европы UEFA
10 декабря 07:13
Лига Европы. «Ференцварош» без Зубкова уступил «Бетису», «Байер» проигрывая до 82-й минуты победил «Селтик»
Лига Европы. «Ференцварош» без Зубкова уступил «Бетису», «Байер» проигрывая до 82-й минуты победил «Селтик»
Футбол Лига Европы UEFA
25 ноября 22:20
Зубков по неизвестным причинам не попал в заявку «Ференцвароша» на матч в ЛЕ
Зубков по неизвестным причинам не попал в заявку «Ференцвароша» на матч в ЛЕ
Футбол Лига Европы UEFA
25 ноября 19:44
Дубль Зубкова принес победу «Ференцварошу» над «Фехерваром»
Дубль Зубкова принес победу «Ференцварошу» над «Фехерваром»
Футбол В Европе
21 ноября 20:41
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Футбол Украинские легионеры
13 ноября 17:13

Новости: Футбол

Отмена гола Жуана Жезуса помогла «Эмполи» сенсационно обыграть «Наполи»
Отмена гола Жуана Жезуса помогла «Эмполи» сенсационно обыграть «Наполи»
Серия А (Италия)
20:58
Ультрас «Динамо» баннером раскритиковали игру команды при Луческу
Ультрас «Динамо» баннером раскритиковали игру команды при Луческу
Украинская Премьер-лига
20:27
«Шахтер» ушел в отпуск. Известна дата отлета на сборы
«Шахтер» ушел в отпуск. Известна дата отлета на сборы
Украинская Премьер-лига
20:07
Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»
Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»
Серия А (Италия)
19:58
«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, впервые в сезоне опередив «Динамо» по очкам
«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, впервые в сезоне опередив «Динамо» по очкам
Украинская Премьер-лига
19:49
«Мехелен» Шведа не смог ничего противопоставить новичку лиги, идущему на первой строчке
«Мехелен» Шведа не смог ничего противопоставить новичку лиги, идущему на первой строчке
Украинские легионеры
19:49
Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым
Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым
Украинские легионеры
19:20
Подход Хави снова не дал результат. Голы 19-летних хавбеков не помогли «Барселоне» обыграть «Осасуну»
Подход Хави снова не дал результат. Голы 19-летних хавбеков не помогли «Барселоне» обыграть «Осасуну»
Примерa (Испания)
19:08
Не перешел, но помог. Сайядманеш лишил «Динамо» двух очков и сделал «Шахтер» зимним чемпионом
Не перешел, но помог. Сайядманеш лишил «Динамо» двух очков и сделал «Шахтер» зимним чемпионом
Украинская Премьер-лига
18:56
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
82
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
19
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 19:45
1
Все новости