«Ференцварош» с Зубковым победил «Байер», украинец отметился голевой передачей
Ференцварош с Зубковым сенсационно уступил «Дебрецену», но остался первым
Команду украинца обыграл коллектив с 9-го места чемпионата Венгрии
19:20
Фото - Ференцварош
В 16-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Дебрецену».
Судьба встречи решилась во втором тайме. Победу хозяевам принесли голы Беварди и Тищлера.
Вингер Александр Зубков начал матч в стартовом составе. Украинец покинул поле на 71-й минуте.
«Ференцварош» упустил возможность оторваться от «Кишварды» в турнирной таблице на пять очков.
Чемпионат Венгрии, 16 тур
«Дебрецен» – «Ференцварош» 2:0
Голы: Дебрецен, 46, Тищлер, 64«Дебрецен»: Гроф, Бараняи, Десландес, Павкович, Ференци, Беварди (Бенией, 86), Барат, Джуджак, Бабунски (Варга, 68), Тищлер (Шолтес, 86), Уграи (Шош, 78).
«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Сю Ммаэ, Ковачевич, Чабрая, Бешич (Вечеи, 31), Лайдуни (Лончар, 72), Марин (Захариассен, 59), Зубков (Жанто, 71), Узуни, Р. Ммаэ (Мак, 71).Предупреждения: Беварди, Джуджак, Ференци, Гроф – Вечеи, Лайдуни, Р. Ммаэ, С. Ммаэ
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