«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Академии Пушкаша».
В первом тайме Бешич заработал два предупреждения в течение девяти минут, покинув поле. На четвертой компенсированной к первой половине встречи минуте Нуньеш оформил победный гол.
Вингер Александр Зубков вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. Это был первый матч украинца под руководством экс-тренера сборной России Станислава Черчесова. Также в составе хозяев сыграл Артем Фаворов.
«Ференцварош» упустил возможность воспользоваться матчем в запасе. «Кишварда» по-прежнему отстает на одно очко в турнирной таблице.
Чемпионат Венгрии, 4 тур
«Академия Пушкаша» – «Ференцварош» 1:0
Гол: Нуньеш, 45+4
«Академия Пушкаша»: Маркек, Мезграни, Нуньеш, Шпандлер, Солноки, Ван Нифф, Фаворов (Скрибек, 84), Слагвер, Комароми (Гера, 76), Корбу (Урблик, 76), Козак.
«Ференцварош»: Дибус, Ботка (Уинго, 71), Блажич, Двали, Цивич, Бешич, Лончар (Боли, 57), Нген, Зубков (Мак, 71), Узуни, Бэйсси (Вечеи, 28).
Предупреждения: Гера, Солноки – Бешич, ЦивичУдаление: Бешич
Комментарии 0