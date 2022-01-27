«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России

Хавбек «Фради» заработал два предупреждения за девять минут

Станислав Черчесов / Фото - Ференцварош

В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Академии Пушкаша».

В первом тайме Бешич заработал два предупреждения в течение девяти минут, покинув поле. На четвертой компенсированной к первой половине встречи минуте Нуньеш оформил победный гол.

Вингер Александр Зубков вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. Это был первый матч украинца под руководством экс-тренера сборной России Станислава Черчесова. Также в составе хозяев сыграл Артем Фаворов.

«Ференцварош» упустил возможность воспользоваться матчем в запасе. «Кишварда» по-прежнему отстает на одно очко в турнирной таблице.

Чемпионат Венгрии, 4 тур

«Академия Пушкаша» – «Ференцварош» 1:0

Гол: Нуньеш, 45+4

«Академия Пушкаша»: Маркек, Мезграни, Нуньеш, Шпандлер, Солноки, Ван Нифф, Фаворов (Скрибек, 84), Слагвер, Комароми (Гера, 76), Корбу (Урблик, 76), Козак.

«Ференцварош»: Дибус, Ботка (Уинго, 71), Блажич, Двали, Цивич, Бешич, Лончар (Боли, 57), Нген, Зубков (Мак, 71), Узуни, Бэйсси (Вечеи, 28).

Предупреждения: Гера, Солноки – Бешич, Цивич

Бешич