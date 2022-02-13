«Ференцварош» с Зубковым вернул себе лидерство в чемпионате Венгрии
В 20-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде переиграл «Залаэгерсег».
Сполярич смог сократить разрыв в счете под перерыв. Однако Ботка довершил почин Захариассена и Райана Ммаэ.
Вингер Александр Зубков вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле 62 минуты.
«Ференцварош» вышел в лидеры чемпионата, обойдя «Академию Пушкаша» на одно очко.
Чемпионат Венгрии, 20 тур
«Залаэгерсег» – «Ференцварош» 1:3
Голы: Сполярич, 45 – Захариассен, 1, Ммаэ Р., 33, Ботка, 49
«Залаэгерсег»: Демьен, Лесяк, Серафимов, Киш, Гергени (Халилович, 63), Сполярич, Санкович, Беди, Коста (Салай, 70), Тайти, Зимони (Гржан, 26).
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ С., Ботка (Цивич, 90), Вечеи, Лайдуни, Захариассен (Гаврич, 75), Зубков (Лончар, 62), Нген, Ммаэ Р (Бэйсси, 75).Предупреждения: Лесяк, Гергени – Ммаэ С.
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