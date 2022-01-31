«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
«Ференцварош» выиграл первый матч при новом тренере
Зубков отыграл почти всю встречу
07:27
Фото: twitter.com/Fradi_HU
«Ференцварош» в матче чемпионата Венгрии обыграл на выезде «Уйпешт».
Единственный мяч был забит под конец встречи. Лончар стал его автором. Александр Зубков отыграл 89 минут.
Это первая победа клуб при новом тренере Станиславе Черчесове.
«Уйпешт» – «Ференцварош» 0:1
Гол: Лончар, 78
«Уйпешт»: Банай — Кастрати, Кутрумпис, Диаби, Антонов — Митрович, Чонвай (Виана (83) — Яхая (Катона, 32), Кройзе, Паульевич — Коне (Кууск, 70).
«Ференцварош»: Дибуш — Ботка (Винго, 52), Блажич, Ковачевич, Сивич — Марин (Лончар, 52), Вена — Зубков (Жанто, 89), Токмак, Мак (Боли, 64) — Басси.
Комментарии 0