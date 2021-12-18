«Ференцварош» Зубкова на 90+ вырвал победу над «Гонведом» и стал «зимним чемпионом»

Украинец мог стать автором нескольких результативных передач

Фото - Ференцварош

В 17-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле минимально переиграл «Гонвед».

Судьбу встречи решил единственный мяч. Дожать соперника удалось лишь в компенсированное время. Забил Узуни.

Вингер Александр Зубков вышел в стартовом составе. В первом тайме отдал несколько передач в идеальные позиции, но партнеры ни одну из них не использовали. Украинец провел на поле 73 минуты.

«Ференцварош» оторвался от второй «Кишварды» в турнирной таблице на два очка и лидером ушел на зимний перерыв.

Чемпионат Венгрии, 17 тур

«Ференцварош» – «Гонвед» 1:0

Гол: Узуни, 90+2

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Р. Ммаэ, Ковачевич, Двали, Вечеи, Лончар (Лайдуни, 61), Нген (Марин, 73), Зубков (Жанто, 73). Узуни (Захариассен, 90+7), С. Ммаэ.

«Гонвед»: Саппанос, Ловрич, Клеменц, Барат, Тамаш, Надь (Кережи, 90+3), Наги, Ноно (Хиди, 90+6), Пантелич, Сотер, Лукич (Балог, 88).

Нген, Вечеи, Узуни – Ловрич, Клеменц, Ноно, Барат, Хиди