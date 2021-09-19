«Ференцварош» Зубкова подписал экс-игрока сборной Германии

Марин продолжит карьеру в Венгрии

Фото: fradi.hu

Полузащитник Марко Марин нашел себе новый клуб.

32-летний немец подписал контракт с «Ференцварошем». Он рассчитан на один год.

Последним клубом футболиста был «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В прошлом году он перешел в аренду в другую команду из этой страны – «Аль-Раед», – отыграв 10 матчей.

В Европе Марин играл за «Вердер», «Челси» и «Севилью». Также на его счету 16 матчей за сборную Германии.

Накануне «Ференцварош» подписал экс-игрока «Эвертона».