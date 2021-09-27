Фергюсон объяснил, почему Роналду покинул МЮ в 2009-м году

Португалец сменил Манчестер на Мадрид

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон / фото - Goal

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон объяснил клубной пресс-службе, почему форвард Криштиану Роналду перешел в «Реал» в 2009-м году:

«Он мечтал перейти в «Реал». Я был не против. Этот мальчик с Мадейры провёл шесть прекрасных лет в нашей команде. Думаю, мы хорошо справились. У нас появился шанс найти ему замену. Мы взяли Антонио Валенсию. Он играл за нас невероятно здорово. Нам повезло. Я знал, что Роналду будет настолько хорош. Я знал, что он будет великолепен в «Реале». В «Реале» всегда играют футболисты мирового уровня. Они так много раз побеждали в Лиге чемпионов. Стоит отдать им должное. Любой сильный футболист хочет перейти в «Реал».

Мадридский «Реал» купил португальца за рекордные на тот момент 94 миллиона евро. Игрок перешел в испанский гранд уже в качестве победителя Лиги чемпионов и обладателя Золотого мяча.

Этим летом легендарный игрок вернулся в Манчестер. «Дьяволы» выкупили его у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.

Напомним, Роналду хочет стать тренером в МЮ после завершения карьеры игрока.