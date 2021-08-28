Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом»
Легендарный наставник внес свою лепту в возвращение португальца на «Олд Траффорд»
10:22
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду / Фото - 90min.com«Манчестер Юнайтед» накануне объявил о подписании форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Как сообщает журналист Кавеха Солхекол в своем Twitter, экс-наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон сыграл ключевую роль в возвращении игрока в Англию. Специалист позвонил 36-летнему португальцу и сказал, что хотел бы видеть его в команде.
Вместе они посетят матч 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», который состоится 11 сентября на домашней арене МЮ «Олд Траффорд».
Напомним, «Ювентус» получит за португальца 25 миллионов евро. Роналду подпишет контракт с клубом на два года.
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