Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фергюсон: «Сульшер проделал хорошую работу в МЮ»

«Красные дьяволы» могут выиграть Лигу Европы под руководством норвежца
Футбол Лига Европы UEFA
08:21
Фергюсон: «Сульшер проделал хорошую работу в МЮ»
Алекс Фергюсон / Фото - Twitter

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о нынешнем наставнике команды Оле-Гуннаре Сульшере. Слова легендарного шотландца приводит пресс-служба UEFA.

Даже когда он был молодым игроком запаса, даже когда сидел на скамейке, он все время записывал то, что мы отрабатывали на тренировках. Он хотел однажды стать тренером.

Он проделал хорошую работу, достиг определенных результатов. Для этого клуба важна свежая кровь, важно вовлекать в процесс новые лица, и он дает молодым игрокам шанс.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» включил Фергюсона в делегацию клуба на финал Лиги Европы.

Решающий поединок турнира можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сэр Алекс Фергюсон Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Вильярреал

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сульшер: «Фергюсон – живая энциклопедия футбола. Надеюсь, он получит удовольствие от финала»
Сульшер: «Фергюсон – живая энциклопедия футбола. Надеюсь, он получит удовольствие от финала»
Футбол Лига Европы UEFA
25 мая 20:41
Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Футбол Лига Европы UEFA
25 мая 15:36
МЮ взял с собой на финал Лиги Европы легенду клуба
МЮ взял с собой на финал Лиги Европы легенду клуба
Футбол Лига Европы UEFA
25 мая 11:59
Сульшер – о Лукаку и Санчесе: «Они – топ-игроки, но мне нужна не такая команда»
Сульшер – о Лукаку и Санчесе: «Они – топ-игроки, но мне нужна не такая команда»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 20:59
Сульшер: «Мы хорошо начали матч, но не развили преимущество»
Сульшер: «Мы хорошо начали матч, но не развили преимущество»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 мая 08:51
Сульшер: «МЮ нужно усилить состав, чтобы навязать борьбу «Ман Сити»
Сульшер: «МЮ нужно усилить состав, чтобы навязать борьбу «Ман Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 мая 11:13

Новости: Футбол

«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич
«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич
Серия А (Италия)
11:45
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Тема дня
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы UEFA
11:39
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Сборная Украины
11:32
Конец эпохи. Марсело скорее всего покинет «Реал»
Конец эпохи. Марсело скорее всего покинет «Реал»
Примерa (Испания)
11:28
Сабо: «Сборная уже должна отработать тактику на поединок с Нидерландами»
Сабо: «Сборная уже должна отработать тактику на поединок с Нидерландами»
Сборная Украины
11:25
Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией
Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией
Сборная Украины
11:22
Фоден: «В финале будет непросто»
Фоден: «В финале будет непросто»
Лига чемпионов UEFA
11:15
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО
Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО
Украинская Премьер-лига
10:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55