Сульшер: «Фергюсон – живая энциклопедия футбола. Надеюсь, он получит удовольствие от финала»
Фергюсон: «Сульшер проделал хорошую работу в МЮ»
«Красные дьяволы» могут выиграть Лигу Европы под руководством норвежца
08:21
Алекс Фергюсон / Фото - Twitter
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о нынешнем наставнике команды Оле-Гуннаре Сульшере. Слова легендарного шотландца приводит пресс-служба UEFA.
Даже когда он был молодым игроком запаса, даже когда сидел на скамейке, он все время записывал то, что мы отрабатывали на тренировках. Он хотел однажды стать тренером.
Он проделал хорошую работу, достиг определенных результатов. Для этого клуба важна свежая кровь, важно вовлекать в процесс новые лица, и он дает молодым игрокам шанс.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» включил Фергюсона в делегацию клуба на финал Лиги Европы.
Решающий поединок турнира можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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