Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити». Как это было
Фернандеш: «Манчестер Сити» показал, что мы с ними не на одном уровне»
МЮ уступил в дерби на «Олд Траффорд»
11:58
Фото: Getty Images
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на поражение команды от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Мы должны меньше говорить и больше делать. Я говорю одно и то же. Мы должны измениться, подобное уже происходило много-много раз. Того, что мы сделали, было недостаточно.
Если мы хотим быть на одном уровне с ними, то должны делать больше. Сейчас они показали, что мы не на одном уровне. Каждый должен смотреть на себя. Нужно глянуть в зеркало и увидеть, что ты делаешь неправильно.
Нельзя изменить характер кого-то другого. Ты должен посмотреть на себя и понять, в чем конкретно можешь прибавить».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте. Следующий матч манкунианцы проведут против «Уотфорда» 20-го ноября.
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