Фернандеш: «Манчестер Сити» показал, что мы с ними не на одном уровне»

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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на поражение команды от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.

Если мы хотим быть на одном уровне с ними, то должны делать больше. Сейчас они показали, что мы не на одном уровне. Каждый должен смотреть на себя. Нужно глянуть в зеркало и увидеть, что ты делаешь неправильно.

Нельзя изменить характер кого-то другого. Ты должен посмотреть на себя и понять, в чем конкретно можешь прибавить».