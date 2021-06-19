Фернандеш: «Мюнхенские болельщики придадут Германии мотивации»

Самое жаркое противостояние тура

Бруну Фернандеш / фото - Ojogo

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своих ожиданиях от матча со сборной Германии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

«Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации. Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой».

Свою первую игру португальцы выиграли, забив венграм три мяча в самой концовке встречи. Этот матч стал знаковым, так как форвард португальцев Криштиану Роналду своим дублем обогнал Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Матч Португалия – Германия состоится уже сегодня в 19:00. На нашем сайте вы сможете посмотреть видео и текстовую трансляции матча.