Фернандеш: «Мюнхенские болельщики придадут Германии мотивации»
Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своих ожиданиях от матча со сборной Германии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.
«Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации.
Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой».
Свою первую игру португальцы выиграли, забив венграм три мяча в самой концовке встречи. Этот матч стал знаковым, так как форвард португальцев Криштиану Роналду своим дублем обогнал Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.
Матч Португалия – Германия состоится уже сегодня в 19:00. На нашем сайте вы сможете посмотреть видео и текстовую трансляции матча.
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