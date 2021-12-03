Роналду – о победе над «Арсеналом»: «Некогда праздновать, настраиваемся на следующий матч»
Фернандеш не согласен с голом в ворота лежащего Де Хеа
Португалец рассказал, как, по его мнению, должен был поступить арбитр
11:20
Бруну Фернандеш / Фото - МЮ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал скандальный эпизод в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2). Голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа упал в игровом эпизоде, после чего хавбек Имил Смит-Роу поразил незащищенные ворота. Слова португальца передает BBC.
Не знаю… Вообще, когда голкипер лежит на газоне, матч должен останавливаться, но ошибки случаются. Игроки их также допускают.
Не знаю, ошибся ли арбитр в данном эпизоде. Если так действительно произошло, то такое может произойти с каждым.
Каррик? В будущем, если будет такая возможность, он действительно может стать топ-тренером. Он умеет подобрать правильные слова и многое знает о футболе.
Напомним, одноклубник и соотечественник Фернандеша Криштиану Роналду забил 800-й мяч в карьере.
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