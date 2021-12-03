Фернандеш не согласен с голом в ворота лежащего Де Хеа

Бруну Фернандеш / Фото - МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал скандальный эпизод в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2). Голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа упал в игровом эпизоде, после чего хавбек Имил Смит-Роу поразил незащищенные ворота. Слова португальца передает BBC.

Не знаю, ошибся ли арбитр в данном эпизоде. Если так действительно произошло, то такое может произойти с каждым.

Каррик? В будущем, если будет такая возможность, он действительно может стать топ-тренером. Он умеет подобрать правильные слова и многое знает о футболе.