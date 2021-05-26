Фернандеш: «Пришел наш черед насладиться финалом»

Бруну Фернандеш / фото - gettyimage

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на официальном сайте UEFA об ожиданиях от матча против «Вильярреала» в финале Лиги Европы:

Нами руководит тренер, который много времени играл у сэра Алекса Фергюсона. Команда уверена в себе. Пришел наш черед насладиться финалом. Такой шанс выпадает не каждому клубу.

Футбол без фанатов – другой вид спорта. То, что на финал они вернутся, радует. Надеюсь, матч им понравится».