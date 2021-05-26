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Фернандеш: «Пришел наш черед насладиться финалом»
Португальский полузащитник ждет от команды только победы
08:22
Бруну Фернандеш / фото - gettyimage
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на официальном сайте UEFA об ожиданиях от матча против «Вильярреала» в финале Лиги Европы:
«Команда серьезно прибавила. Мы стали сильнее по сравнению с прошлогодним полуфиналом. Конечно, дойти до финала – это здорово, но для того, чтобы все было идеально, нам нужна победа. Мы знаем, что надо делать, но, как сказал тренер, шансы равные.
Нами руководит тренер, который много времени играл у сэра Алекса Фергюсона. Команда уверена в себе. Пришел наш черед насладиться финалом. Такой шанс выпадает не каждому клубу.
Футбол без фанатов – другой вид спорта. То, что на финал они вернутся, радует. Надеюсь, матч им понравится».
В нынешнем сезоне португалец провел за «красных дьяволов» 57 матчей во всех турнирах и набрал впечатляющие 45 баллов по системе гол+пас.
Напомним, ранее стало известно, что матч посетит Сэр Алекс Фергюсон.
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