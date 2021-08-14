Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 2
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 1-й тайм
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 1-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 0:0 1-й тайм
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 0:0 1-й тайм
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 1-й тайм
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 1-й тайм
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 0:0 1-й тайм
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»

«Манкунианцы» уничтожили гостей
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:27
Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
«Манчестер Юнайтед» / фото - AFP

В воскресенье, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем стадионе разгромил «Лидс» в первом матче нового сезоне английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу «манкунианцев».

Главным героями матча стали Бруну Фернандеш, который отметился хет-триком, и Поль Погба, сделавший целых четыре голевых передачи.

АПЛ. 1-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» 5:1 (1:0)

Голы: Фернандеш (30), Гринвуд (52), Фернандеш (54), Фернандеш (60), Фред (68) – Эйлинг (48).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс (Санчо, 75), Мактомини (Матич, 69), Гринвуд.

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Купер, Стрейк, Даллас, Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Клих, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77).

Предупреждения: Купер (59), Рафинья (62), Шоу (83).

Напомним, Фернандеш – автор первого гола сезона АПЛ.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Поль Погба Лидс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:43
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:21
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:10
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:51
Фердинад: «Расизм – важнее футбола»
Фердинад: «Расизм – важнее футбола»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:35
Сульшер недоволен персоной лучшего бомбардира МЮ
Сульшер недоволен персоной лучшего бомбардира МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:56

Новости: Футбол

Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
16:43
Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
Премьер-Лига (Англия)
16:27
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
16:21
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
16:10
Все для Лиги чемпионов. «Монако» принес в жертву два тура Лиги 1 и потерял лидера перед матчем с «Шахтером»
Послесловие
Все для Лиги чемпионов. «Монако» принес в жертву два тура Лиги 1 и потерял лидера перед матчем с «Шахтером»
Лига 1 (Франция)
16:01
Ди Мария: «Месси из другого мира»
Ди Мария: «Месси из другого мира»
Лига 1 (Франция)
15:38
Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»
Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»
Примерa (Испания)
15:29
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Премьер-Лига (Англия)
14:51
Фердинад: «Расизм – важнее футбола»
Фердинад: «Расизм – важнее футбола»
Премьер-Лига (Англия)
14:35
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
6
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости