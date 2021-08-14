Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
В воскресенье, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем стадионе разгромил «Лидс» в первом матче нового сезоне английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу «манкунианцев».
Главным героями матча стали Бруну Фернандеш, который отметился хет-триком, и Поль Погба, сделавший целых четыре голевых передачи.
АПЛ. 1-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» 5:1 (1:0)
Голы: Фернандеш (30), Гринвуд (52), Фернандеш (54), Фернандеш (60), Фред (68) – Эйлинг (48).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс (Санчо, 75), Мактомини (Матич, 69), Гринвуд.
«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Купер, Стрейк, Даллас, Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Клих, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77).
Предупреждения: Купер (59), Рафинья (62), Шоу (83).
Напомним, Фернандеш – автор первого гола сезона АПЛ.
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