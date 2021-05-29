Фернандиньо: «Гвардиоле будет нелегко определить стартовый состав на «Челси»

Фернандиньо / Фото - Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси». Слова бразильца передает официальный сайт UEFA.

Пепу нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль – сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится.

Как бразилец, я испытываю гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере.

В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с ПСЖ тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды.

Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу.